Липчанка пойдет под суд за попытку дать взятку автоинспектору за пьяного друга

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Фото: Pixabay.com
Липчанка пойдет под суд за попытку дать взятку автоинспектору. Она хотела избавить друга от административной ответственности за пьяную езду,
Женщина оставила в патрульной машине 15 тысяч рублей. Автоинспектор не взял деньги.
На липчанку завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК («Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия»). Ей грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо до двух лет исправительных работ, либо до двух лет тюрьмы со штрафом в размере от 5-кратной до 10-кратной суммы взятки или без такового.
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