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16:52, 14 мая 2019 2 172
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Липчанин изнасиловал пенсионерку на ее даче 1

Липчанин изнасиловал пенсионерку на ее даче

Фото: Pixabay.com

Липчанин изнасиловал пенсионерку на ее даче в городе Грязи. Об этом сообщили в региональном следкоме.

По данным следствия, днем 8 мая мужчина увидел на участке садоводческого товарищества «Восход» одинокую пенсионерку. Он зашел к ней в дом и, «угрожая ножом, совершил действия сексуального характера». 68-летняя дачница обратилась в полицию.

Подозреваемого нашли на следующий день. Им оказался 56-летний местный житель, ранее судимый за разбойное нападение.

Мужчина частично признал вину. Его взяли под стражу.

Следователи возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 132 УК («Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийства»). Злоумышленнику грозит до десяти лет тюрьмы.


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