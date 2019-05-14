RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Липчанин изнасиловал пенсионерку на ее даче в городе Грязи. Об этом
По данным следствия, днем 8 мая мужчина увидел на участке садоводческого товарищества «Восход» одинокую пенсионерку. Он зашел к ней в дом и, «угрожая ножом, совершил действия сексуального характера». 68-летняя дачница обратилась в полицию.
Подозреваемого нашли на следующий день. Им оказался 56-летний местный житель, ранее судимый за разбойное нападение.
Мужчина частично признал вину. Его взяли под стражу.
Следователи возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 132 УК («Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийства»). Злоумышленнику грозит до десяти лет тюрьмы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ мэрии назвали причину задержки ремонта теплотрассы в Песочне
|
cледующая новость →В Рязани продлили скидку на оплату проезда по карте VISA
Список произведений составила сеть книжных магазинов «Читай-город».