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Фото: Pixabay.com
Калужанин украл у нового знакомого деньги и купил на них коллекционные модели машин. Об этом
Пострадавший в кафе познакомился с мужчиной и двумя женщинами. Они продолжили застолье в его квартире. Хозяин показал гостям крупную сумму, которая была в тумбочке. Когда он провожал женщин до такси, его новый приятель украл 80 тысяч рублей.
На эти деньги он купил в Калуге 30 моделей машин, еще 15 он приобрел на следующий день в Москве.
Полицейские нашли злоумышленника. Он сознался, добровольно выдал коллекцию моделей и пообещал возместить ущерб.
На мужчину завели уголовное дело.
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