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Во вторник, 14 мая, на заседании регионального правительства Николай Любимов поручил главе местного минтранса Евгению Беленецкому подготовить и представить предложения по повышению эффективности весогабаритного контроля на дорогах региона. Об этом сообщил
Губернатор отметил, что о нарушениях, которые допускают водители грузовиков, его неоднократно информировали многие главы районов. По словам Любимова, чтобы привести в порядок автодороги, в регионе тратятся большие средства федерального и местного бюджетов, регионального дорожного фонда, а большегрузы недобросовестных собственников их регулярно разбивают.
«Они пренебрегают правилами ограничения весовой нагрузки, особенно весной, объезжают пункты контроля, закрывают регистрационные номера на машинах. В результате дорожное покрытие портится раньше гарантийного срока, и, как следствие, увеличивается количество ДТП в таких местах», — сказал Николай Любимов.
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