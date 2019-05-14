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19:35, 14 мая 2019 2 472
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Большегрузы недобросовестных автомобилистов регулярно разбивают рязанские дороги — Любимов

Большегрузы недобросовестных автомобилистов регулярно разбивают рязанские дороги — Любимов

Во вторник, 14 мая, на заседании регионального правительства Николай Любимов поручил главе местного минтранса Евгению Беленецкому подготовить и представить предложения по повышению эффективности весогабаритного контроля на дорогах региона. Об этом сообщил сайт правительства области.

Губернатор отметил, что о нарушениях, которые допускают водители грузовиков, его неоднократно информировали многие главы районов. По словам Любимова, чтобы привести в порядок автодороги, в регионе тратятся большие средства федерального и местного бюджетов, регионального дорожного фонда, а большегрузы недобросовестных собственников их регулярно разбивают.

«Они пренебрегают правилами ограничения весовой нагрузки, особенно весной, объезжают пункты контроля, закрывают регистрационные номера на машинах. В результате дорожное покрытие портится раньше гарантийного срока, и, как следствие, увеличивается количество ДТП в таких местах», — сказал Николай Любимов.


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