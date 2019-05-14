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11:37, 14 мая 2019 1 083
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Арендатор «Гостиного двора» в Рязани обжалует в суде разрыв договора аренды

Арендатор «Гостиного двора» в Рязани обжалует в суде разрыв договора аренды

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Арендатор «Гостиного двора» в Рязани обжалует разрыв договора аренды. В понедельник, 13 мая, арбитражный суд назначил проведение судебно-строительной экспертизы, а также экспертизы объекта культурного наследия.

Эксперты должны выяснить: проводилась ли перепланировка здания и сохранены ли предмет охраны культурного наследия, аутентичность, подлинность и историко-культурная ценность.

В суде объявлен перерыв до 22 июля.

Напомним, ИП «Новикова» арендовала объект культурного наследия федерального значения «Гостиный двор» XVIII—XIX веков на улице Ленина №31.

Во время реставрации здания госинспекции по охране объектов культурного наследия региона обнаружила серьезные нарушения.

После этого минимущество расторгло договор в одностороннем порядке. Однако арендатор отказался покидать здание.


© RZN.info

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