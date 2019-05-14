Арендатор «Гостиного двора» в Рязани обжалует в суде разрыв договора аренды

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Арендатор «Гостиного двора» в Рязани обжалует разрыв договора аренды. В понедельник, 13 мая, арбитражный суд назначил проведение судебно-строительной экспертизы, а также экспертизы объекта культурного наследия.
Эксперты должны выяснить: проводилась ли перепланировка здания и сохранены ли предмет охраны культурного наследия, аутентичность, подлинность и историко-культурная ценность.
В суде объявлен перерыв до 22 июля.
Напомним, ИП «Новикова» арендовала объект культурного наследия федерального значения «Гостиный двор»
Во время реставрации здания госинспекции по охране объектов культурного наследия региона
После этого минимущество расторгло договор в одностороннем порядке. Однако арендатор
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