В Рязани пропал 30-летний мужчина

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В Рязани пропал 30-летний Евгений Козлов. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «
С 5 мая о местонахождении мужчины ничего неизвестно.
Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза серо-зеленые.
Одежда: черная кожаная куртка, темно-синий джемпер, черные джинсы, черные ботинки.
Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам: 8 800 700 54 52 или 112.
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