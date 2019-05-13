Жители Рязанской области засняли ночную грозу. Фото

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Жители Рязанской области сделали фото грозы, прошедшей в ночь на понедельник, 13 мая. Снимки опубликованы «ВКонтакте».
Пользователи начали активно делится получившимися фотографиями.
Ранее региональное ГУ МЧС
Фото Алены Лариной, Василия Ларина, Сергея Ломова, Андрея Гришакова, Оксаны Литвиной, Светланы Малышевой
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.