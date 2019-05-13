Рязанцам рассказали о знаменитостях, начавших новую жизнь после процедуры банкротства

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Фото: Ru.wikipedia.org
Рязанцам рассказали о процедуре личного банкротства. У специалистов по процедуре банкротства
Многие публичные люди выбрали этот путь, получив статус «банкрота». Подтверждением тому истории падения и взлета Дональда Трампа — четырежды банкрота, а ныне президента США, или Уолта Диснея — всемирно известного художника-мультипликатора, или владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, или многочисленных сенаторов и депутатов, именитых спортсменов и актеров.
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Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.