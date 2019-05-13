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17:07, 13 мая 2019 358
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Рязанцам рассказали о знаменитостях, начавших новую жизнь после процедуры банкротства

Рязанцам рассказали о знаменитостях, начавших новую жизнь после процедуры банкротства

Фото: Ru.wikipedia.org

Рязанцам рассказали о процедуре личного банкротства. У специалистов по процедуре банкротства пошагово расписан маршрут от долговой ямы до обретения возможности начать жить с чистого листа.

Многие публичные люди выбрали этот путь, получив статус «банкрота». Подтверждением тому истории падения и взлета Дональда Трампа — четырежды банкрота, а ныне президента США, или Уолта Диснея — всемирно известного художника-мультипликатора, или владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, или многочисленных сенаторов и депутатов, именитых спортсменов и актеров.

Подробности читайте в разделе «Публикации».


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