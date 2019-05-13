Во вторник в Рязанской области ожидаются жара и гроза. Прогноз погоды

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Фото: Pixabay.com
Во вторник, 14 мая, в Рязанской области ожидаются жара и гроза. Прогноз погоды
Температура воздуха по области ночью +11, +16 градусов, днем +23, +28 градусов.
По данным синоптиков, местами будет небольшой дождь (до 9 миллиметров), в отдельных районах гроза.
Ветер северо- восточный, 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 17 метров в секунду.
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