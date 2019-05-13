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14:27, 13 мая 2019 1 557
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Во вторник в Рязанской области ожидаются жара и гроза. Прогноз погоды

Во вторник в Рязанской области ожидаются жара и гроза. Прогноз погоды

Фото: Pixabay.com

Во вторник, 14 мая, в Рязанской области ожидаются жара и гроза. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Температура воздуха по области ночью +11, +16 градусов, днем +23, +28 градусов.

По данным синоптиков, местами будет небольшой дождь (до 9 миллиметров), в отдельных районах гроза.

Ветер северо- восточный, 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 17 метров в секунду.


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