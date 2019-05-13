RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Туле после ремонта колодца провалился асфальт. Об этом рассказали подписчики группы «ВКонтакте» «
Провал образовался на улице Оборонной. 1 мая здесь закончили установку колодцев ливневой канализации. Примерно через две недели на этом месте провалился асфальт.
Провал находится на краю проезжей части.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ полиции рассказали подробности смертельного ДТП с велосипедисткой в Рязанской области
|
cледующая новость →В столкновении трех автомобилей на Солотчинском шоссе пострадал шестилетний ребенок
При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.