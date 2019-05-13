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В Тульской области за кражу задержали ранее судимого местного жителя. Об этом сообщил
По предварительной информации, представитель цыганского этноса проник в дачный домик, откуда похитил то, что только смог унести. Хозяин дома обратился в полицию. Правоохранители, прибывшие на место, обнаружили в доме отпечатки пальцев, которые и помогли найти вора.
Мужчина признался в содеянном. В отделении МВД России по Заокскому району проводятся мероприятия для выяснения всех деталей преступления.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.