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12:33, 13 мая 2019 69
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В Тамбове начнется сезон «поэтических пикников»

В Тамбове начнется сезон «поэтических пикников»

В Тамбове начнется сезон «поэтических пикников». Об этом написал интернет-портал «Тамбов-онлайн».

Молодые поэты, участники литературного кафе «Пушкинский чердак» откроют летний сезон «Поэтических пикников». Главная тема «пикников» — современная поэзия, живое и настоящее творчество.

В прошлом году «Поэтические пикники» проходили на площадках от Набережной до Парка культуры и отдыха. В этот раз для встречи организаторы выбрали зону недалеко от Площади Музыки.

Чтение проходит поочередно в формате «открытого микрофона». К поэтам могут присоединиться авторы-исполнителей песен с классической и акустической гитарой.

Начало творческой встречи 18 мая в 16:00.


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