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В Тамбове начнется сезон «поэтических пикников». Об этом написал интернет-портал «
Молодые поэты, участники литературного кафе «Пушкинский чердак» откроют летний сезон «Поэтических пикников». Главная тема «пикников» — современная поэзия, живое и настоящее творчество.
В прошлом году «Поэтические пикники» проходили на площадках от Набережной до Парка культуры и отдыха. В этот раз для встречи организаторы выбрали зону недалеко от Площади Музыки.
Чтение проходит поочередно в формате «открытого микрофона». К поэтам могут присоединиться авторы-исполнителей песен с классической и акустической гитарой.
Начало творческой встречи 18 мая в 16:00.
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