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9:54, 13 мая 2019 2 086
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В столкновении трех автомобилей на Солотчинском шоссе пострадал шестилетний ребенок

В столкновении трех автомобилей на Солотчинском шоссе пострадал шестилетний ребенок

Фото: УГИБДД по Рязанской области

В пятницу, 10 мая, на 60 километре автодороге «Клепики-Рязань» столкнулись «десятка», Nissan Juke и Renault Logan. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в 10:20.

По предварительным данным, 31-летняя рязанка на «десятке» при повороте столкнулась с Nissan, за рулем которого была 21-летняя девушка.

После столкновения иномарка продолжила движение и столкнулась с Renault, за рулем которого была 32-летняя женщина.

В ДТП пострадал шестилетний пассажир Renault. Также водители «десятки» и Nissan обращались в больницу.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее появилось видео с места аварии.


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