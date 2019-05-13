В столкновении трех автомобилей на Солотчинском шоссе пострадал шестилетний ребенок

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Фото: УГИБДД по Рязанской области
В пятницу, 10 мая, на 60 километре автодороге «Клепики-Рязань» столкнулись «десятка», Nissan Juke и Renault Logan. Об этом сообщила
ДТП произошло в 10:20.
По предварительным данным, 31-летняя рязанка на «десятке» при повороте столкнулась с Nissan, за рулем которого была 21-летняя девушка.
После столкновения иномарка продолжила движение и столкнулась с Renault, за рулем которого была 32-летняя женщина.
В ДТП пострадал шестилетний пассажир Renault. Также водители «десятки» и Nissan обращались в больницу.
Обстоятельства ДТП уточняются.
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