В Рязани задержали бывшего участника «слоновской» группировки

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В Рязани задержали бывшего участника «слоновской» преступной группировки. Об этом сообщила
В конце марта 2019 года в полицию поступило сообщение, что в подъезде дома на улице Черновицкой 25-летнего молодого человека ударил ножом 50-летний безработный рязанец.
Сразу после происшествия мужчина покинул Рязань. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Подозреваемого объявляли в федеральный розыск. Выяснилось, что мужчина был одним из участников «слоновской» преступной группировки.
В 2015 году мужчина получил очередную судимость за кражу и хранение наркотиков.
Отмечается, что он недавно освободился из мест лишения свободы и вел асоциальный образ жизни.
Полиция выяснила, что злоумышленник может вернуться в Рязань.
Сотрудники уголовного розыска задержали его на улице Яблочкова. Мужчину заключили под стражу. По части 2 статьи 111 УК РФ ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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