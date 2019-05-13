В РГУ назначили врио ректора

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В РГУ имени Есенина назначили врио ректора. Им стал доктор исторических наук, профессор Сергей Демидов, занимающий в университете должность проектора по развитию образовательной деятельности.
В пресс-службе университета сообщили, что Демидов назначен врио ректора с 30 апреля 2019 года приказом минобразования.
Напомним, 1 апреля ректора РГУ Андрея Минаева
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