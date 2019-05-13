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Фото: Pixabay.com
В Песочне закрыли наркопритон. Об этом
Наркоманы собирались в одном из домов на улице Новоселов. В квартире полицейские нашли «предметы используемые для употребления наркотических средств синтетического происхождения».
На хозяина квартиры — 36-летнего мужчину — завели уголовное дело по части 1 статьи 232 УК. Ему грозит до четырех лет тюрьмы.
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.