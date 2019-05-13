В ночной аварии на площади Победы пострадали трое

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По предварительным данным, в воскресенье, 12 мая, около 23:25 28-летний водитель Toyota Mark II, двигавшийся со стороны площади Ленина к Московскому шоссе столкнулся с Kia Sportage под управлением 30-летней женщины.
В ДТП пострадали оба водителя и 64-летняя пассажирка внедорожника. Их доставили в медицинское учреждение.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.