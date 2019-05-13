В конгресс-отеле «Амакс» пройдет фотовыставка «Бизнес в объективе»

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В среду, 22 мая, в холле конгресс-отеля «Амакс» пройдет фотовыставка «Бизнес в объективе». Посетить мероприятие можно бесплатно с 9:30 до 20:00.
«Бизнес в объективе» — всероссийский проект банка, который направлен на популяризацию и развитие малого и среднего бизнеса в стране. Проект был запущен летом 2014 года. За пять лет проведели около 200 выставок от Владивостока до Калининграда, более 700 предпринимателей поучаствовали в проекте.
Выставку в «Амаксе» организовали при поддержке министерства промышленности и экономического развития Рязанской области.
«Сегодня роль малого и среднего предпринимательства в вопросе социально-экономического развития региона имеет ключевое значение. Помощь в развитии своего дела, сокращение административных барьеров и улучшение делового климата являются залогом успешного развития как региона, так и страны в целом. Реализовывая данный проект в нашем регионе, мы подчеркиваем не только важность и необходимость развития предпринимательства, но и высоко ценим вклад каждого в развитие нашей экономики», — отметила Светлана Горячкина, министр промышленности и экономического развития Рязанской области.
«Будни российского бизнеса, показанные через фото, помогут в формировании позитивного образа предпринимательской деятельности. Цель проекта — показать настоящее „лицо“ бизнеса нашей страны и подчеркнуть его исключительное значение», — прокомментировала Татьяна Коломиец, региональный директор Операционного офиса «Рязанский» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк».
Среди участников выставки представители самых разных сфер — от стоматологических кабинетов, салонов красоты и танцевальных студий до компаний, производящих спортивное оборудование для батутных центров, мед и бутилированную воду.
Более подробную информацию о мероприятии можно получить на
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