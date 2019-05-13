В центре Рязани сгорел мусорный бак. Фото

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Около бизнес-центра «Капиитал» на улице Горького загорелся мусорный бак. На место происшествия выехали пожарные.
Машины, стоящие рядом, огонь не повредил.
Как отметили сотрудники бизнес-центра, скорее всего в мусорный бак бросили непотушенный окурок.
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