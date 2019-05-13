RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В центре Липецка водитель сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе. Об этом сообщил
ДТП произошло 12 мая в 23:10 на проспекте Победы. 51-летний водитель на «ВАЗ-2109», в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил 16-летнюю девушку-пешехода. Пострадавшую пришлось госпитализировать.
Предварительная вина водителя — нарушение правил проезда пешеходного перехода, окончательные причины ДТП будут установлены в ходе расследования.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьОсвободившийся из колонии рязанец до смерти забил приятеля тростью
|
cледующая новость →Рязанцам предложили доехать до работы на велосипеде
Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.