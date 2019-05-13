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11:38, 13 мая 2019 272
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В центре Липецка водитель сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе

В центре Липецка водитель сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе

В центре Липецка водитель сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

ДТП произошло 12 мая в 23:10 на проспекте Победы. 51-летний водитель на «ВАЗ-2109», в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил 16-летнюю девушку-пешехода. Пострадавшую пришлось госпитализировать.

Предварительная вина водителя — нарушение правил проезда пешеходного перехода, окончательные причины ДТП будут установлены в ходе расследования.


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