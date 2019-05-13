Рязанец зарезал бывшую супругу, поджег квартиру и покончил с собой

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Житель села Гребнево Старожиловского района зарезал бывшую супругу, поджег квартиру и покончил с собой. Об этом
По данным следствия, утром 13 мая хозяин квартиры поссорился с жившей вместе с ним бывшей супругой. Он ударил 66-летнюю женщину ножом в голову, шею и туловище. От травм та скончалась на месте. После этого мужчина 1959 года рождения поджег квартиру и покончил жизнь самоубийством.
Тела нашли пожарные.
Следователи завели уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК («Убийство двух лиц») и назначили экспертизы.
Фото рязанского следкома
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