Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:18, 13 мая 2019 368
 0    0

Почетную гражданку Рязани сбила машина

Почетную гражданку Рязани сбила машина

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Почетную гражданку Рязани Клару Гусеву сбила машина. Олимпийская чемпионка 1960 года по конькобежному спорту погибла в Москве, передает РИА Новости.

Врачи не смогли спасти 82-летнюю женщину.

Справка:

Гусева родилась 8 марта 1937 года в тамбовском селе Пичерск. В 1955 году окончила среднюю школу №1 Рязани. В школьные годы активно занималась спортом. В 1954 году вступила в секцию конькобежного спорта ДСО «Спартак», в 1955 году заняла первое место по беговым конькам на дистанции в три тысячи метров в областных соревнованиях. Тогда же стала чемпионкой зональных соревнований юношеского первенства РСФСР, проходивших в Рязани.

В 1959 года Клара Гусева окончила Московский институт физической культуры. В 1957 году получила звание мастера спорта. Во время учебы в институте входила в состав сборной Москвы, потом сборной страны.

С ноября 1959 по декабрь 1965 года была тренером-преподавателем по конькобежному спорту Рязанского ДСО «Спартак».

На VIII зимних Олимпийских играх в Скво-Вэлли (США) заняла первое место в беге на тысячу метров, четвертое — на полторы и шестое — на пятьсот.

С 1961 по 1965 годы была депутатом Рязанского городского Совета депутатов трудящихся.

В 1961 году вышла замуж за Юрия Нестерова и переехала в Москву.

В 2007 году «за большой личный вклад в пропаганду здорового образа жизни среди подрастающего поколения Рязанской области» получила звание «Почетный гражданин Рязанской области».

(По материалам сайта регионального правительства)


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Возврат налога за лечение. Кто и почему может получить 13 процентов

Возврат налога за лечение. Кто и почему может получить 13 процентов

Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:54, 1 мая 2019 69 058
Почти двадцать тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фото
15:49, 7 мая 2019 34 671
В Рязани отметили День радио. Фото
13:07, 9 мая 2019 25 172
По Рязани прошел рекордный 43-тысячный «Бессмертный полк»
21:15, 5 мая 2019 22 062
Пассажиры в аэропорту Шереметьево массово сдают билеты
8:38, 7 мая 2019 20 656
Ночью в Рязани прошла репетиция парада Победы. Фоторепортаж
Все новости
Форум