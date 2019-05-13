Почетную гражданку Рязани сбила машина

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Почетную гражданку Рязани Клару Гусеву сбила машина. Олимпийская чемпионка 1960 года по конькобежному спорту погибла в Москве, передает
Врачи не смогли спасти 82-летнюю женщину.
Справка:
Гусева родилась 8 марта 1937 года в тамбовском селе Пичерск. В 1955 году окончила среднюю школу №1 Рязани. В школьные годы активно занималась спортом. В 1954 году вступила в секцию конькобежного спорта ДСО «Спартак», в 1955 году заняла первое место по беговым конькам на дистанции в три тысячи метров в областных соревнованиях. Тогда же стала чемпионкой зональных соревнований юношеского первенства РСФСР, проходивших в Рязани.
В 1959 года Клара Гусева окончила Московский институт физической культуры. В 1957 году получила звание мастера спорта. Во время учебы в институте входила в состав сборной Москвы, потом сборной страны.
С ноября 1959 по декабрь 1965 года была тренером-преподавателем по конькобежному спорту Рязанского ДСО «Спартак».
На VIII зимних Олимпийских играх в Скво-Вэлли (США) заняла первое место в беге на тысячу метров, четвертое — на полторы и шестое — на пятьсот.
С 1961 по 1965 годы была депутатом Рязанского городского Совета депутатов трудящихся.
В 1961 году вышла замуж за Юрия Нестерова и переехала в Москву.
В 2007 году «за большой личный вклад в пропаганду здорового образа жизни среди подрастающего поколения Рязанской области» получила звание «Почетный гражданин Рязанской области».
(По материалам сайта регионального правительства)
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