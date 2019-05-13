Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:37, 13 мая 2019 1 654
 0    0

Первого из пострадавших при крушении SSJ100 в Шереметьево выписали из больницы

Первого из пострадавших при крушении SSJ100 в Шереметьево выписали из больницы

Фото: Pixabay.com

В понедельник, 13 мая, первого из пострадавших при крушении SSJ100 в Шереметьеве выписали из больницы. Под присмотром врачей находятся еще девять человек, передает РИА Новости.

Пятеро пострадавших лежат в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, четверо— в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского.

Напомним, вылетевший в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» вернулся в Шереметьево через полчаса после взлета. У лайнера подломились стойки шасси, загорелись двигатели и хвостовая часть.

Погиб 41 человек. Выжить удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа.

Следователи рассматривают различные версии произошедшего. В качестве основных выделяются возможная недостаточная квалификация летчиков, диспетчеров и сотрудников, которые проводили техосмотр, а также неисправность воздушного судна и метеоусловия.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
8 часов назад
Второй шанс для должников. Даже знаменитости и звезды решаются на банкротство и начинают новую жизнь

Второй шанс для должников. Даже знаменитости и звезды решаются на банкротство и начинают новую жизнь

Многие уже давно преодолели кризисные времена, восстановили не только свой статус-кво, но и уровень материального достатка.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:54, 1 мая 2019 69 082
Почти двадцать тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фото
15:49, 7 мая 2019 34 717
В Рязани отметили День радио. Фото
13:07, 9 мая 2019 25 460
По Рязани прошел рекордный 43-тысячный «Бессмертный полк»
21:15, 5 мая 2019 22 073
Пассажиры в аэропорту Шереметьево массово сдают билеты
8:38, 7 мая 2019 20 667
Ночью в Рязани прошла репетиция парада Победы. Фоторепортаж
Все новости
Форум