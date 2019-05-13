Первого из пострадавших при крушении SSJ100 в Шереметьево выписали из больницы

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Фото: Pixabay.com
В понедельник, 13 мая, первого из пострадавших при крушении SSJ100 в Шереметьеве выписали из больницы. Под присмотром врачей находятся еще девять человек, передает
Пятеро пострадавших лежат в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, четверо— в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского.
Напомним, вылетевший в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот»
Погиб 41 человек. Выжить удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа.
Следователи рассматривают различные версии произошедшего. В качестве основных выделяются возможная недостаточная квалификация летчиков, диспетчеров и сотрудников, которые проводили техосмотр, а также неисправность воздушного судна и метеоусловия.
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