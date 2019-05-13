Ночью на площади Победы два автомобиля попали в серьезное ДТП. Видео

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В ночь на понедельник, 13 мая, на площади Победы столкнулись два автомобиля. Видео с места происшествия опубликовано в Instagram.
Машины получили сильные механические повреждения.
Официальной информации о ДТП пока нет.
Фото из группы «
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Видео с другого ракурса. ДТП на Победе. @katerina_zhi_ #rzn_life #рзнлайф #rznlife #рзнлайф #рязань #рзн #rzn #ryazan #ryazan_official #ryazan_gorod #rzninfo #рзнинфо #пувр #подслушанорязань #новостирязани #rzncity #rzn_city #rznnews #newsryazan #рязанскаяобласть #рязаньсити
Посмотреть эту публикацию в Instagram
ДТП на Победе. Официальной информации ещё не поступало. Материалы: @yudina.7 @___.lexa.___ #rzn_life #рзнлайф #rznlife #рзнлайф #рязань #рзн #rzn #ryazan #ryazan_official #ryazan_gorod #rzninfo #рзнинфо #пувр #подслушанорязань #новостирязани #rzncity #rzn_city #rznnews #newsryazan #рязанскаяобласть #рязаньсити
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЖители Рязанской области засняли ночную грозу. Фото
|
cледующая новость →В ночь на понедельник в Рязанской области пройдут ливни с грозами
Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.