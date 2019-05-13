Минтруд расширил список профессий сельчан, претендующих на надбавку к пенсии

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Фото: Pixabay.com
Минтруд расширил список профессий сельчан, претендующих на 25-процентную надбавку к пенсии. Проект
Согласно пояснительной записке, в новом списке профессий учитываются не только характерные для сельского хозяйства специальности. В перечене есть должности, «в функциональные обязанности которых входят работы, связанные с обслуживанием и ремонтом сельскохозяйственной техники и производственного оборудования; обслуживанием, в том числе охраной производственных объектов сельского хозяйства». Туда также планируют включить индивидуальных предпринимателей, занимающитхся произодством сельскохозяйственных товаров.
Эти положения коснуться правоотношений, возникших с 1 января 2019 года, когда вступила в силу пенсионная реформа.
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