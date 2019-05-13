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Фото: Pixabay.com
МЧС установило третий уровень пожарной опасности в пяти муниципалитетах Тульской области. Об этом сообщил региональный ГУ МЧС.
Наиболее пожароопасными спасатели считают Куркинский, Воловский, Тепло-Огаревский, Каменский районы, а также городской округ Ефремов. В остальных муниципальных образованиях сохраняется второй уровень опасности.
В начале мая в нескольких районах Тульской области устанавливали четвертый (повышенный) класс пожарной опасности.
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