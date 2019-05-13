Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:17, 13 мая 2019 450
 0    0

Экс-депутат Липецкого областного совета скончался в московской больнице

Экс-депутат Липецкого областного совета скончался в московской больнице

Экс-депутат Липецкого областного совета скончался в московской больнице. Об этом сообщил интернет-портал Gorod48.

Политик умер на 73 году жизни.

Весной 2002 года Виктор Шахов избрался депутатом Липецкого областного Совета третьего созыва по избирательному округу №10, в 2006 году стал депутатом областного Совета четвертого созыва, где возглавлял комитет по законодательству и правовым вопросам.

Виктор Шахов — заслуженный строитель России, награжден орденом «Знак Почета».

Фото с сайта Липецкого областного совета депутатов


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 недели назад
Жилищный передел. Правительство подкорректировало новые правила продажи квартир в строящихся домах

Жилищный передел. Правительство подкорректировало новые правила продажи квартир в строящихся домах 1

Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:54, 1 мая 2019 68 886
Почти двадцать тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фото
15:49, 7 мая 2019 34 473
В Рязани отметили День радио. Фото
13:55, 29 апреля 2019 24 355
Врачи провели сложную операцию 16-летней беременной рязанке 5
13:07, 9 мая 2019 22 866
По Рязани прошел рекордный 43-тысячный «Бессмертный полк»
21:15, 5 мая 2019 22 031
Пассажиры в аэропорту Шереметьево массово сдают билеты
Все новости
Форум