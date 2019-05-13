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Экс-депутат Липецкого областного совета скончался в московской больнице. Об этом сообщил интернет-портал
Политик умер на 73 году жизни.
Весной 2002 года Виктор Шахов избрался депутатом Липецкого областного Совета третьего созыва по избирательному округу №10, в 2006 году стал депутатом областного Совета четвертого созыва, где возглавлял комитет по законодательству и правовым вопросам.
Виктор Шахов — заслуженный строитель России, награжден орденом «Знак Почета».
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.