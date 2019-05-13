ДТП с мотоциклистом в Калуге попало на видео

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ДТП с мотоциклистом в Калуге попала на видео. Об этом сообщил
Запись с моментом происшествия опубликовал в соцсетях очевидец.
Авария произошла около 18 часов в воскресенье, 12 мая, на перекрестке улицы Труда и переулка Труда.
По предварительным данным ГИБДД, 28-летний водитель автомобиля Hyundai на поворачивал налево и не пропустил мотоциклиста на Honda.
27-летний водитель мотоцикла и его 23-летняя пассажирка получили травмы.
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