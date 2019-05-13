День Победы и эвакуации торговых центров. Обзор новостей за выходные, 9-12 мая

Завершились вторые длинные майские выходные, которые начались празднованием Дня Победы. Вспомним главные события минувших дней.

В традиционном параде поучаствовали 2 400 офицеров и курсантов из десантного училища, 137-го парашютно-десантного полка, академии ФСИН, университета МВД, а также судебные приставы, сотрудники ГУ МЧС, юнармейцы, учащиеся школ №№ 33, 47 и 58.

Позже за участниками парада прошел «Бессмертный полк». Рекордные 43 тысячи рязанцев пронесли по городу портреты участников Великой Отечественной войны. RZN.info снял шествие рекордного «Бессмертного полка» с высоты птичьего полета.

После этого в рязанцы увидели 52-й праздник песни в солдатском строю. Участники конкурса маршем прошли по площади Ленина и спели военно-патриотические песни, такие как «Армия народа», «Прощание Славянки», «Рукава», «Вперед, Россия», «Ладога», «Ордена», «Победа остается молодой», «Под звездами балканскими». Также показательные выступления в честь Дня Победы провели рязанские десантники.

На праздник в Рязань приехали делегации из Брессюира, Алессандрии и Бреста. Празднование 74-й годовщины Победы завершилось красочным салютом, который сняли на видео .

К сожалению, позже выяснилось , что в Туме ветеран потерял медаль на митинге в честь праздника. Вечером в этот день на Московском шоссе прорвало канализацию. В яму с канализационными стоками попал велосипедист.

В пятницу, 10 мая, в Рязани эвакуировали несколько торговых центров — « Викторию Плазу », « Атрон », « Круиз» и «Барс на Московском ». После эвакуации «Виктории Плаза» и «Атрона» машины кинологов заметили еще около двух торговых центров.

О других происшествиях. В Рязани с четвертого этажа выпал мужчина.

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