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9:01, 13 мая 2019 1 542
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День Победы и эвакуации торговых центров. Обзор новостей за выходные, 9-12 мая

День Победы и эвакуации торговых центров. Обзор новостей за выходные, 9-12 мая

Завершились вторые длинные майские выходные, которые начались празднованием Дня Победы. Вспомним главные события минувших дней.

В традиционном параде поучаствовали 2 400 офицеров и курсантов из десантного училища, 137-го парашютно-десантного полка, академии ФСИН, университета МВД, а также судебные приставы, сотрудники ГУ МЧС, юнармейцы, учащиеся школ №№ 33, 47 и 58.

Позже за участниками парада прошел «Бессмертный полк». Рекордные 43 тысячи рязанцев пронесли по городу портреты участников Великой Отечественной войны. RZN.info снял шествие рекордного «Бессмертного полка» с высоты птичьего полета.

После этого в рязанцы увидели 52-й праздник песни в солдатском строю. Участники конкурса маршем прошли по площади Ленина и спели военно-патриотические песни, такие как «Армия народа», «Прощание Славянки», «Рукава», «Вперед, Россия», «Ладога», «Ордена», «Победа остается молодой», «Под звездами балканскими». Также показательные выступления в честь Дня Победы провели рязанские десантники.

На праздник в Рязань приехали делегации из Брессюира, Алессандрии и Бреста. Празднование 74-й годовщины Победы завершилось красочным салютом, который сняли на видео.

К сожалению, позже выяснилось, что в Туме ветеран потерял медаль на митинге в честь праздника. Вечером в этот день на Московском шоссе прорвало канализацию. В яму с канализационными стоками попал велосипедист.

В пятницу, 10 мая, в Рязани эвакуировали несколько торговых центров — «Викторию Плазу», «Атрон», «Круиз» и «Барс на Московском». После эвакуации «Виктории Плаза» и «Атрона» машины кинологов заметили еще около двух торговых центров.

О других происшествиях. В Рязани с четвертого этажа выпал мужчина.

На улице Циолковского произошла серьезная авария с мотоциклистом. ДТП попало на видео. В Спасском районе насмерть сбили велосипедистку. В Рязанской области столкнулись Mazda и Renault.

Между кондуктором рязанского троллейбуса и пассажиром произошел конфликт, который попал на видео.

На Солотчинском шоссе столкнулись кроссовер и легковушка. В рязанской колонии заключенный напал на сотрудника.

В Сасовском районе застрелили хаски.

Спасатели сняли мальчика с балкона дома около «Рязани-1». Об инциденте рассказали в полиции.

На пожаре в Касимовском районе погиб 63-летний мужчина, также трагически закончился пожар под Рязанью — там погиб хозяин 1978 года рождения.

В рязанском санатории ребенок получил травму на детской площадке.

О творческих успехах рязанцев. Рязанские десантники вышли в полуфинал Высшей лиги КВН. Их поздравил губернатор Николай Любимов.


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