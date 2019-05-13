День Победы и эвакуации торговых центров. Обзор новостей за выходные, 9-12 мая

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Завершились вторые длинные майские выходные, которые
В традиционном параде
Позже за участниками парада
После этого в рязанцы
На праздник в Рязань
К сожалению, позже
В пятницу, 10 мая, в Рязани эвакуировали несколько торговых центров — «
О других происшествиях. В Рязани с четвертого этажа
На улице Циолковского
Между кондуктором рязанского троллейбуса и пассажиром произошел конфликт, который попал на
На Солотчинском шоссе
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На пожаре в Касимовском районе
В рязанском санатории ребенок
О творческих успехах рязанцев. Рязанские десантники
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.