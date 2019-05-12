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16:42, 12 мая 2019 2 489
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Вдова Доренко опубликовала документы о его диагнозе

Вдова Доренко опубликовала документы о его диагнозе

Фото: Ru.wikipedia.org

Вдова Сергея Доренко Юлия показала результаты медицинских исследований, по результатам которых у него в 2016 году диагностировали аневризму восходящего отдела аорты. Документы опубликовал сайт радиостанции «Говорит Москва».

По словам вдовы, после постановки этого диагноза, Доренко наблюдался у врачей и принимал лекарства для снижения давления.

Отмечается, что ему не рекомендовали делать операцию, а в октябре 2017 года он прошел повторное обследование.

Ранее в полицию обратилась одна из старших дочерей Доренко от первого брака и заявила, что его могли отравить.

Она потребовала провести судмедэкспретизу, из-за чего полиция не выдала тело семье для захоронения.

Новую дату прощания еще не назначили.

Согласно официальному заключению экспертизы, причиной смерти стал разрыв аорты.

Напомним, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» скончался 9 мая в центре Москвы. Он ехал на мотоцикле, внезапно почувствовал себя плохо и упал.

Ранее появилось видео момента происшествия.


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