Вдова Доренко опубликовала документы о его диагнозе

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Фото: Ru.wikipedia.org
Вдова Сергея Доренко Юлия показала результаты медицинских исследований, по результатам которых у него в 2016 году диагностировали аневризму восходящего отдела аорты. Документы опубликовал сайт радиостанции «
По словам вдовы, после постановки этого диагноза, Доренко наблюдался у врачей и принимал лекарства для снижения давления.
Отмечается, что ему не рекомендовали делать операцию, а в октябре 2017 года он прошел повторное обследование.
Ранее в полицию обратилась одна из старших дочерей Доренко от первого брака и заявила, что его могли отравить.
Она потребовала провести судмедэкспретизу, из-за чего полиция
Новую дату прощания еще не назначили.
Согласно официальному заключению экспертизы, причиной смерти стал
Напомним, главный редактор радиостанции «Говорит Москва»
Ранее появилось
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Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.