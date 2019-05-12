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14:19, 12 мая 2019 77
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В Рязани три дня подряд будут отключать свет. Адреса

В Рязани три дня подряд будут отключать свет. Адреса

Фото: Pixabay.com

В Кальном три дня подряд, с 13 по 15 мая, будут отключать электричество. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за работ на воздушной линии с 10:00 до 16:00 света не будет по следующим адресам:

  • Касимовское шоссе, дома 26, 28, 30;
  • 1-й Новый проезд, дома с 7 по 18;
  • 2-й Новый проезд, дома с 7 по 18, дом 20;
  • улица Гражданская, дома с 26 по 47;
  • улица Боголюбова, дом 40;
  • улица Новая, дома с 3 по 11.

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