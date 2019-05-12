В России упростили правила получения детских пособий

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В воскресенье, 12 мая, в России вступили в силу правила получения детских пособий. Заявления на первого и второго ребенка можно теперь подать в любом городе, а не только в том, где постоянно зарегистрированы родители, пишет «
Ранее пособия выплачивали только по месту «прописки».
Теперь для их получения не требуется даже временная прописка.
Пособия выплачивают семьям, в которых ребенок родился или его усыновили начиная с первого января прошлого года. Также он должен быть гражданином России.
Размер дохода семьи при этом не должен быть выше 1,5-кратной величины прожиточного минимума, который установлен местными властями.
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