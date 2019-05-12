В ночь на понедельник в Рязанской области пройдут ливни с грозами

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В ближайший час на территории Рязанской области ожидаются грозы и ливни. Метеопредупреждение опубликовало
Порывы ветра усилятся до 12-17 метров в секунду.
Такая погода сохранится ночью и днем в понедельник, 13 мая.
Напомним, в Рязанской области
Ранее Гидрометцентр рассказал о погоде
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.