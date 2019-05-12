Ночью в Михайловском районе загорелся склад фабрики

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В ночь на воскресенье, 12 мая, в Михайловском районе произошел пожар на фабрике. Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.
По данным ведомства, загорелся склад нетканых материалов. Площадь возгорания уточняется.
Пострадавших нет.
На пожар выезжали пять пожарных автомобилей и 15 человек личного состава.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЛюбимов поздравил рязанских «десантников», прошедших в полуфинал Высшей лиги КВН
|
cледующая новость →На пожаре под Рязанью погиб мужчина
Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.