RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В воскресенье, 12 мая, на улице в Касимове заметили лося. Фотографию опубликовали в
«По городу бегает лось», — написал автор поста.
Справка
Лось распространен в лесной зоне Северного полушария, реже в лесотундре, лесостепи и на окраинах степной зоны. В России распространен до Ростовской области на юг и до Тихоокеанского побережья на восток, преимущественно в лесах.
В России живет приблизительно 730 тысяч особей (примерно половина общей популяции), а всего на Земле — около полутора миллионов.
Фото Евгения Суханова
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПройдут дожди. Прогноз погоды в Рязанской области на рабочую неделю
|
cледующая новость →В Рязанской области прошел автопробег «Дорогами войны». Фото
Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.