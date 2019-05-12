На пожаре под Рязанью погиб мужчина

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В субботу, 11 мая, в селе Пущино Рязанского района сгорел жилой дом, сообщила
Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 23:31. На пожаре погиб хозяин дома 1978 года рождения.
Причина и ущерб устанавливаются.
На место выезжали четыре расчета и 11 человек личного состава.
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