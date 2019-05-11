За сутки в России ликвидировали 170 лесных пожаров

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За сутки в России ликвидировали около 170 лесных пожаров. Об этом сообщил интернет-портал
Самая серьезная ситуация — в Забайкалье, где огонь охватил почти 25 тысяч гектаров. Горят леса в Курганской области. Там на помощь пожарным была переброшена военная авиация, а также армейские инженерные соединения.
В зоне огня находится Прибайкальский национальный парк в Иркутской области. Возгорания зафиксировали в республиках Тыва, Бурятия и в Красноярском крае.
Всего в России общая площадь пожаров достигла 63 тысяч гектаров. Их тушат четыре с половиной тысячи человек.
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