Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:41, 11 мая 2019 3 201
 0    0

В воскресенье перекроют центр Рязани. Схема движения общественного транспорта

В воскресенье перекроют центр Рязани. Схема движения общественного транспорта

Фото: Администрация Рязани

В воскресенье, 12 мая, из-за полумарафона «Рязанский кремль-2019» перекроют несколько центральных улиц. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

С 6:00 до 14:00 движение перекроют на Соборной площади, улице Кремлевский Вал, улице Свободы (на участке от площади Свободы до Окского проезда) и площади Свободы.

Изменится схема движение общественного транспорта.

Троллейбусы

  • маршрута №1 при движении из Московского района проследуют по улице Маяковского до разворотного круга на площади Мичурина;
  • маршрутов №№3, 10 при движении со стороны площади Ленина после остановки «Библиотека имени Горького» поедут по улице Ленина, площади Театральной, улицам Есенина, Грибоедова, далее от остановки «Мясокомбинат» по своим маршрутам;
  • при движении в сторону площади Ленина после остановки «Мясокомбинат» поедут по улице Есенина, площади Театральной, улице Ленина, далее от остановки «Цирк» по своему маршруту.

Другие маршруты проследуют по своим направлениям.

Автобусы

  • маршрута №18 при движении со стороны площади Ленина после ООТ «Рязанский государственный университет» поедут по улицам Свободы, Грибоедова, Есенина;
  • при движении в сторону площади Ленина поедут по улицам Есенина, Грибоедова, Свободы, далее по своему маршруту.

Другие маршруты проследуют по своим направлениям.

Маршрутки

  • №41 при движении из Московского района после остановки «площадь Ленина» поедут по улицам Ленина, Свободы, Грибоедова, Есенина, Кальной, далее от Оостановки «Кальная улица, дом №7» по своему маршруту; при движении в сторону Московского района после остановки «Кальная улица, дом №7» поедут по улицам Есенина, Грибоедова, Свободы, Ленина, далее от остановки «Детский мир» по своему маршруту;
  • №75 при движении со стороны площади Ленина после остановки «Рязанский государственный университет» поедут по улицам Свободы, Грибоедова, Есенина, далее от остановки «Кальная улица, дом №7» по своему маршруту; при движении в сторону площади Ленина после остановки «Кальная улица, дом №7» поедут по улицам Есенина, Грибоедова, Свободы, далее от остановки «Рязанский государственный университет» по своему маршруту;
  • №62 при движении со стороны Спортивной улицы после остановки «Рязанский государственный университет» поедут по улицам Свободы, Грибоедова, Есенина до конечной остановки «ТЦ «Круиз»; при движении в сторону Спортивной улицы от конечной остановки «ТЦ «Круиз» поедут по улицам Есенина, Грибоедова, Свободы, далее от остановки «Рязанский государственный университет» по своему маршруту.

Другие маршруты проследуют по своим направлениям.

Напомним, в полумарафоне поучаствуют более 500 человек.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 недели назад
Нужно ли подавать декларацию и платить налог, если продал машину?

Нужно ли подавать декларацию и платить налог, если продал машину?

При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:54, 1 мая 2019 68 118
Почти двадцать тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фото
15:49, 7 мая 2019 33 240
В Рязани отметили День радио. Фото
13:55, 29 апреля 2019 24 019
Врачи провели сложную операцию 16-летней беременной рязанке 5
21:15, 5 мая 2019 21 911
Пассажиры в аэропорту Шереметьево массово сдают билеты
8:38, 7 мая 2019 20 360
Ночью в Рязани прошла репетиция парада Победы. Фоторепортаж
Все новости
Голосования

Чем займетесь на майских праздниках?

Окончание опроса: 13.05.2019
Архив голосований
Форум