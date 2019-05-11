В воскресенье перекроют центр Рязани. Схема движения общественного транспорта

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В воскресенье, 12 мая, из-за полумарафона «Рязанский кремль-2019» перекроют несколько центральных улиц. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
С 6:00 до 14:00 движение перекроют на Соборной площади, улице Кремлевский Вал, улице Свободы (на участке от площади Свободы до Окского проезда) и площади Свободы.
Изменится схема движение общественного транспорта.
Троллейбусы
маршрута №1 при движении из Московского района проследуют по улице Маяковского до разворотного круга на площади Мичурина;
маршрутов №№3, 10 при движении со стороны площади Ленина после остановки «Библиотека имени Горького» поедут по улице Ленина, площади Театральной, улицам Есенина, Грибоедова, далее от остановки «Мясокомбинат» по своим маршрутам;
при движении в сторону площади Ленина после остановки «Мясокомбинат» поедут по улице Есенина, площади Театральной, улице Ленина, далее от остановки «Цирк» по своему маршруту.
Другие маршруты проследуют по своим направлениям.
Автобусы
маршрута №18 при движении со стороны площади Ленина после ООТ «Рязанский государственный университет» поедут по улицам Свободы, Грибоедова, Есенина;
при движении в сторону площади Ленина поедут по улицам Есенина, Грибоедова, Свободы, далее по своему маршруту.
Другие маршруты проследуют по своим направлениям.
Маршрутки
№41 при движении из Московского района после остановки «площадь Ленина» поедут по улицам Ленина, Свободы, Грибоедова, Есенина, Кальной, далее от Оостановки «Кальная улица, дом №7» по своему маршруту; при движении в сторону Московского района после остановки «Кальная улица, дом №7» поедут по улицам Есенина, Грибоедова, Свободы, Ленина, далее от остановки «Детский мир» по своему маршруту;
№75 при движении со стороны площади Ленина после остановки «Рязанский государственный университет» поедут по улицам Свободы, Грибоедова, Есенина, далее от остановки «Кальная улица, дом №7» по своему маршруту; при движении в сторону площади Ленина после остановки «Кальная улица, дом №7» поедут по улицам Есенина, Грибоедова, Свободы, далее от остановки «Рязанский государственный университет» по своему маршруту;
№62 при движении со стороны Спортивной улицы после остановки «Рязанский государственный университет» поедут по улицам Свободы, Грибоедова, Есенина до конечной остановки «ТЦ «Круиз»; при движении в сторону Спортивной улицы от конечной остановки «ТЦ «Круиз» поедут по улицам Есенина, Грибоедова, Свободы, далее от остановки «Рязанский государственный университет» по своему маршруту.
Другие маршруты проследуют по своим направлениям.
Напомним, в полумарафоне поучаствуют более 500 человек.