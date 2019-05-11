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21:55, 11 мая 2019 1 311
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В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в Великой Отечественной войне

В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в Великой Отечественной войне

Фото: Ru.wikipedia.org

Глава синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне. Об этом он заявил в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

«Говорить о том, что победа Советского Союза в Великой Отечественной войне — это заслуга Сталина, никак нельзя», — сказал митрополит Иларион.

Он добавил, то это всенародный подвиг, который приписали Сталину из-за культа личности.

Митрополит Иларион посоветовал всем, кто восхищается Сталиным, съездить на Бутовский полигон и посмотреть, к каким последствиями привела его политика.

«Поэтому говорить о том, что победа Советского Союза в Великой Отечественной войне — это заслуга Сталина, никак нельзя. Я думаю, что это заслуга всего народа, которая была приписана Сталину из-за культа личности. Я не думаю, что возрождать этот культ личности нужно сейчас, в наше время», — заключил митрополит Иларион.


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