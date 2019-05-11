В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в Великой Отечественной войне

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Фото: Ru.wikipedia.org
Глава синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне. Об этом он заявил в эфире программы «
«Говорить о том, что победа Советского Союза в Великой Отечественной войне — это заслуга Сталина, никак нельзя», — сказал митрополит Иларион.
Он добавил, то это всенародный подвиг, который приписали Сталину из-за культа личности.
Митрополит Иларион посоветовал всем, кто восхищается Сталиным, съездить на Бутовский полигон и посмотреть, к каким последствиями привела его политика.
«Поэтому говорить о том, что победа Советского Союза в Великой Отечественной войне — это заслуга Сталина, никак нельзя. Я думаю, что это заслуга всего народа, которая была приписана Сталину из-за культа личности. Я не думаю, что возрождать этот культ личности нужно сейчас, в наше время», — заключил митрополит Иларион.
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