В России упростят правила тюнинга автомобилей

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Фото: Pixabay.com
В России упростят правила автомобильного тюнинга. Документ опубликован на Федеральном
Получить разрешение на внесение изменений в конструкцию транспортного средства, а также зарегистрировать переделанную машину можно будет через интернет.
«В проект включены положения, предусматривающие возможность получения государственной услуги (разрешение на тюнинг авто и его регистрация после переделки) в электронном виде», — говорится в документе.
Нормативные акты внесены Министерством внутренних дел. Положения вступят в силу 1 июня 2019 года.
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.