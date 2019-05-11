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16:12, 11 мая 2019 960
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В Оренбурге пассажирский самолет совершил жесткую посадку

В Оренбурге пассажирский самолет совершил жесткую посадку

Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind совершил жесткую посадку в аэропорту Оренбурга. Об этом сообщил представитель компании Игорь Александров, передает РИА Новости.

Лайнер совершал рейс из Москвы. Вылет был запланировал на 12:10 по местному времени.

Boeing 737 вылетел обратно более чем с двухчасовым опозданием — в 14:47 по местному времени.

По факту произошедшего начал проверку уральский СУ СК России, сообщил телеканал «Звезда».

«Запрошены сведения об обстоятельствах жесткой посадки и получения сведений от приборов контроля полета самолета, а также о пассажирах, следовавших этим рейсом. Устанавливаются очевидцы», — заявили «Звезде» в СК РФ.


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