В Оренбурге пассажирский самолет совершил жесткую посадку

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Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind совершил жесткую посадку в аэропорту Оренбурга. Об этом сообщил представитель компании Игорь Александров, передает
Лайнер совершал рейс из Москвы. Вылет был запланировал на 12:10 по местному времени.
Boeing 737 вылетел обратно более чем с двухчасовым опозданием — в 14:47 по местному времени.
По факту произошедшего начал проверку уральский СУ СК России, сообщил телеканал «
«Запрошены сведения об обстоятельствах жесткой посадки и получения сведений от приборов контроля полета самолета, а также о пассажирах, следовавших этим рейсом. Устанавливаются очевидцы», — заявили «Звезде» в СК РФ.
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