Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:53, 11 мая 2019 1 566
 0    0

Специалисты назвали десять самых популярных стран для отдыха летом

Специалисты назвали десять самых популярных стран для отдыха летом

Фото: Pixabay.com

Специалисты сервиса путешествий Туту.ру рассказали РИА Новости, в какие страны чаще всего летят российские туристы. Рейтинг составлен на основе данных по раннему бронированию авиабилетов с датой вылета с 1 июня по 1 сентября 2019 года.

Каждый десятый билет, купленный на лето за границу — в Грузию. Она занимает в рейтинге первое место. На второй строчке — Черногория, а замыкает тройку лидеров Испания.

Также в первой пятерке Италия и Германия.

В десятку самых популярных стран попали также Болгария, Казахстан, Молдавия, Киргизия и Азербайджан.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 недели назад
Нужно ли подавать декларацию и платить налог, если продал машину?

Нужно ли подавать декларацию и платить налог, если продал машину?

При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:54, 1 мая 2019 68 084
Почти двадцать тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фото
19:58, 27 апреля 2019 38 599
Минобороны пообещало наказать начальников курсантов, оставивших погоны у памятника Маргелову 5
15:49, 7 мая 2019 32 714
В Рязани отметили День радио. Фото
13:55, 29 апреля 2019 23 977
Врачи провели сложную операцию 16-летней беременной рязанке 5
21:15, 5 мая 2019 21 884
Пассажиры в аэропорту Шереметьево массово сдают билеты
Все новости
Голосования

Чем займетесь на майских праздниках?

Окончание опроса: 13.05.2019
Архив голосований
Форум