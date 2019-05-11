Специалисты назвали десять самых популярных стран для отдыха летом

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Фото: Pixabay.com
Специалисты сервиса путешествий Туту.ру рассказали РИА
Каждый десятый билет, купленный на лето за границу — в Грузию. Она занимает в рейтинге первое место. На второй строчке — Черногория, а замыкает тройку лидеров Испания.
Также в первой пятерке Италия и Германия.
В десятку самых популярных стран попали также Болгария, Казахстан, Молдавия, Киргизия и Азербайджан.
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.