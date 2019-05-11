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Фото: Pixabay.com
С начала года рязанские управляющие компании и ТСЖ оштрафовали на два миллиона рублей. Об этом сообщил
С 29 апреля по 8 мая контролирующие органы провели 44 проверки и рассмотрели 115 обращений граждан. Специалисты выявили 48 нарушений. Организациям, допустившим недочеты, выдали 22 предписания.
Всего с начала года составлено 66 протоколов об административных правонарушениях. Предъявлено штрафов на сумму около двух миллионов рублей.
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.