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9:38, 11 мая 2019 962
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Рязанским школьникам расскажут о подвигах врачей в годы Великой Отечественной войны

Рязанским школьникам расскажут о подвигах врачей в годы Великой Отечественной войны

Фото: Pixabay.com

В понедельник и вторник, 13-14 мая, в Рязани пройдет благотворительный фестиваль «Ленточка памяти».

Темой мероприятия в этом году стали подвиги медработников в годы Великой Отечественной войны.

Главная цель фестиваля — заинтересовать детей и молодежь историей страны через искусство (музыку, фильмы, театр, литературные произведения).

Программа фестиваля на 13 мая:

  • 11:00 — 11:15. Открытие фестиваля;
  • 11:15 — 13:00. Просмотр и обсуждение фильма «Пятерка отважных» (для младших школьников);
  • 13:00 — 14:00. Интерактивная игровая программа «Основы первой медицинской помощи»;
  • 14:00 — 16:00. Просмотр и обсуждение фильма «Поезд Милосердия» (для учащихся в средней и старшей школе).

Адрес: ТЦ «Круиз», Солотчинское шоссе, 11

Программа фестиваля на 14 мая:

  • 11:00 — 13:00. Театрально-музыкальный конкурс «Подвиги медицинских работников на войне»;
  • 12:00 — 12:30. Игровая программа;
  • 12:30 — 13:00. Концертная программа, Песочное шоу;
  • 13:00 — 14:00. Награждение победителей литературного и художественного конкурса «Подвиги медицинских работников на войне».

Адрес: Рязанский дворец молодежи, площадь 50-летия Октября, 1.

Просмотр фильмов осуществляется по пригласительным билетам, которые можно заказать по телефону +7 (915) 122-50-83. Вход на все мероприятия свободный.


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