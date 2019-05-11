Рязанским школьникам расскажут о подвигах врачей в годы Великой Отечественной войны

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В понедельник и вторник, 13-14 мая, в Рязани пройдет благотворительный фестиваль «Ленточка памяти».
Темой мероприятия в этом году стали подвиги медработников в годы Великой Отечественной войны.
Главная цель фестиваля — заинтересовать детей и молодежь историей страны через искусство (музыку, фильмы, театр, литературные произведения).
Программа фестиваля на 13 мая:
Адрес: ТЦ «Круиз», Солотчинское шоссе, 11
Программа фестиваля на 14 мая:
Адрес: Рязанский дворец молодежи, площадь 50-летия Октября, 1.
Просмотр фильмов осуществляется по пригласительным билетам, которые можно заказать по телефону
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанская риэлторская компания отсудила у своего клиента сто тысяч рублей
|
cледующая новость →Специалисты назвали десять самых популярных стран для отдыха летом
Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.