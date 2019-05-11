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Фото: Pixabay.com
Рязанские полицейские нашли двух владельцев «резиновых» домов. Об этом сообщил
На улице Молодцова рязанец пытался прописать в своей квартире 33-летнего гражданина Республики Таджикистан.
Подобный случай выявили и в Шиловском районе. Полицейские установили, что 43-летний житель рабочего поселка Лесной фиктивно зарегистрировал у себя в доме гражданина Узбекистана 1978 года рождения.
В отношении хозяев «резиновых» домов возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ. Теперь им грозит штраф до 500 тысяч рублей.
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