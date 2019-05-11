Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок

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Фото: Pixabay.com
Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань. Об этом сообщило РИА
Причиной такого решения пилотов стало срабатывание сигнализации о неисправности масляного фильтра.
Лайнер вылетел в Новокузнецк, однако затем выработал топливо и вернулся в Камрань. Посадка прошла благополучно, сейчас воздушное судно осматривают технические службы.
Всех пассажиров разместили в гостинице, откуда их привезут в аэропорт к новому времени вылета.
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