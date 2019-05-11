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Фото: Pixabay.com
Полиция предотвратила два убийства в Рязанской области. Об этом сообщил
В полицию обратилась 61-летняя жительница деревни Ивановка и сообщила, что гражданский муж пытается ее убить.
Конфликт произошел на фоне ревности. Заподозрив гражданскую супругу в измене, ревнивец решил убить женщину, взявшись за топор. У мужчины изъяли топор и разъяснили ему последствия таких действий.
Похожий случай произошел в Спасске. 59-летний местный житель приревновал свою 54-летнюю супругу к общему знакомому. В результате конфликта мужчина разбил тарелку и приставил осколок посуды к ее шее.
В отношении обоих мужчин возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 Уголовного Кодекса РФ. Теперь им грозит до двух лет тюрьмы.
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