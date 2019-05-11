Пассажир сгоревшего в Шереметьево самолета рассказал о давке и эвакуации

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Евгений Климов, спасшийся пассажир Superjet, сгоревшего в Шереметьево, рассказал о произошедшем. Интервью с ним опубликовал
На вопрос ведущего о молнии, попавшей в самолет, он ответил, что находился с закрытыми глазами, но все равно заметил вспышку.
«Вспышку увидел даже с закрытыми глазами. И был хлопок», — сказал он.
Мужчина добавил, что паники в салоне не было. По его словам, иллюминаторы могли треснуть и из-за этого огонь попал в салон.
«Я вышел со своего ряда… и встал в восьмом ряду. Я повернулся назад, там была просто темнота», — поделился пассажир.
Он рассказал, что пассажиры, сидевшие на задних рядах не использовали маски.
По его словам, давки из-за чемоданов, которую стали забирать люди, не было.
«С чемоданами выскочили те, которые сидели в вип-салоне. Там они не могли создать никакой давки», — сказал Климов.
Ранее в правоохранительных органах
Погиб
Следователи рассматривают различные версии катастрофы, в том числе недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр сотрудников, а также неисправность самолета и метеоусловия.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.