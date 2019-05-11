Пассажир сгоревшего в Шереметьево самолета рассказал о давке и эвакуации

Евгений Климов, спасшийся пассажир Superjet, сгоревшего в Шереметьево, рассказал о произошедшем. Интервью с ним опубликовал НТВ .

На вопрос ведущего о молнии, попавшей в самолет, он ответил, что находился с закрытыми глазами, но все равно заметил вспышку.

«Вспышку увидел даже с закрытыми глазами. И был хлопок», — сказал он.

Мужчина добавил, что паники в салоне не было. По его словам, иллюминаторы могли треснуть и из-за этого огонь попал в салон.

«Я вышел со своего ряда… и встал в восьмом ряду. Я повернулся назад, там была просто темнота», — поделился пассажир.

Он рассказал, что пассажиры, сидевшие на задних рядах не использовали маски.

По его словам, давки из-за чемоданов, которую стали забирать люди, не было.

«С чемоданами выскочили те, которые сидели в вип-салоне. Там они не могли создать никакой давки», — сказал Климов.

Ранее в правоохранительных органах сообщили , что информация о проблемах с эвакуацией из-за пассажиров, забиравших ручную кладь, не подтвердилась. Напомним, вечером в воскресенье, 5 мая, летевший из Шереметьево в Мурманск лайнер авиакомпании «Аэрофлот» совершил жесткую посадку. У самолета подломились стойки шасси и загорелись двигатели, после чего огонь перекинулся на хвостовую часть.

Погиб 41 человек . Спаслись 33 пассажира и четыре члена экипажа.

Следователи рассматривают различные версии катастрофы, в том числе недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр сотрудников, а также неисправность самолета и метеоусловия.