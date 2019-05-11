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8:28, 11 мая 2019 1 874
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Николай Любимов поблагодарил всех участников «Бессмертного полка»

Николай Любимов поблагодарил всех участников «Бессмертного полка»

Николай Любимов поблагодарил всех участников «Бессмертного полка». Обращение к рязанцам он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Большая честь и гордость идти в одном строю с героями Великой Победы. Тысячи рязанцев сделали это возможным — спасибо каждому! Подвига героев будем достойны», — написал политик в соцсети.

Ранее RZN.info публиковал подробный фоторепортаж с шествия «Бессмертного полка» в Рязани. В 2019 году в нем приняли участие рекордное количество горожан — 43 тысячи человек.


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