В Рязани с четвертого этажа выпал мужчина

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В Рязани из окна на четвертом этаже выпал мужчина. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
По данным собеседника, ЧП произошло по адресу: улица Ленинского Комсомола, дом №6 корпус 1.
Следователи подтвердили гибель мужчины. Они
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